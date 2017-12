Assessor político é acusado de matar a família em Hortolândia

O assessor político Reginaldo Ribeiro Santos, de 33 anos, é suspeito de matar sua mulher, a monitora escolar Lucimara Paschuni, 26 anos, e seus dois filhos, Daniel e PabloPaschuni Ribeiro dos Santos, 4 e 6 anos, respectivamente. O crime aconteceu neste fim de semana em Hortolândia, região Metropolitana de Campinas. A Polícia Civil já determinou a prisão do assessor. De acordo com a Polícia Militar de Hortolândia, Santos foi encontrado ferido e deitado no chão de sua residência, no Jardim Amanda, periferia da cidade, na manhã de hoje. Na sala da casa, foi encontrada Lucimara, já sem vida e com facadas na região abdominal e nas costas, e os dois garotos - um no banheiro e outro, em um quarto - ainda com vida. Daniel, Pablo e o pai foram levados para o pronto-socorro da cidade. Os meninos morreram no hospital. Santos foi transferido para um hospital em Sumaré onde, segundo a polícia, teria passado por uma cirurgia e não corre risco de morte. O suposto crime em Hortolândia é o segundo caso do gênero na região em menos de duas semanas. Há nove dias, o eletricista Marcos Rodrigues Moreira, 50 anos, atirou nos três filhos, de 8, 11 e 13 anos e se matou em sua residência, na Vila União, em Campinas.