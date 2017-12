Assessora de Genoino é seqüestrada e liberada Enquanto o presidente nacional do PT, José Genoino, concedia entrevista ao programa Roda Vida, pela TV Cultura, um assessora de prenome Daniela foi seqüestrada, na Vila Indiana, Zona Oeste, e levada no Marea preto pertencente ao ex-deputado. De acordo com a PM, Daniela foi liberada pelos ladrões do veículo. Segundo as primeiras informações, a assessora estava dentro do carro, na rua Maestro Carlos Cruz, à altura do número 154, com dois seguranças, quando foi abordada pelos ocupantes de um Pálio. Armados, eles obrigaram os seguranças a sair e levaram o veículo com Daniela. O roubo aconteceu perto da sede do 51º DP - Rio Pequeno e imediatamente iniciaram-se diligências na região à procura dos ladrões. Pouco depois a PM era informada da liberação da assessora. Até a meia-noite, Genoino não havia sido informado sobre o ocorrido, por estar no estúdio de TV concedendo entrevista ao vivo. Durante sua campanha para o governo de São Paulo, Genoíno enfatizou a questão da segurança.