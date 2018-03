Assessoria de Jaques Wagner desmente informação sobre enfarte A política baiana foi sacudida na manhã de ontem com a notícia que circulava pela internet dando conta de que o governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, teria sofrido um enfarte. A informação foi logo desmentida pela assessoria do governo do Estado, por meio de nota oficial. Conforme o comunicado, Wagner foi ao Hospital Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador, pela manhã, acompanhado da primeira-dama Fátima Mendonça para a realização de exames de rotina, com a confirmação médica de que está tudo bem com a saúde do governador. Wagner permaneceu no hospital até o início da noite e somente foi liberado após a realização de uma arteriografia ? que possibilita uma melhor visualização das artérias e consequentemente a detecção de possíveis placas de gordura. Como precisava de repouso após o procedimento, o governador petista foi orientado pelos médicos a permanecer no local, de onde saiu por volta das 18h30.