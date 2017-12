Assim caminha a humanidade O ministro Mangabeira Unger quer obrigar todo jovem que se livrar do serviço militar no Brasil, ou seja, a garotada de classe média em peso, a pagar pena alternativa à sociedade. Da seguinte maneira: ao atingir 18 anos, não importa o sexo ou o pistolão, o cidadão seria enviado a frentes de trabalho no interior do País para tomar logo um choque de realidade com a penúria das classes sociais menos favorecidas. É uma espécie de cidadania compulsória, mas não é só isso. A proposta de "serviço social obrigatório" que vai a exame do Congresso no Plano Nacional de Defesa prevê, nas horas vagas, a capacitação militar dos adolescentes visando à criação de uma "força de reserva mobilizável". Parece que em Cuba tem uma em cada esquina da ilha. Não chega a ser o indício mais evidente de revitalização do comunismo - nos Estados Unidos, estão estatizando instituições financeiras -, mas é uma clara sinalização de que o capitalismo está dando o maior mole para ideologias alienígenas. PAPO DE BOTEQUIM "O Brasil está fora de controle. Só por isso, tudo dá certo." BEM AMADO FHC botou apelido novo no amigo José Serra: ?Dona Flor?. Por causa dos seus dois candidatos. QUE CRISE? "A Bovespa está caindo de maduro" Lula Te cuida, Maradona! Assíria Seixas Lemos, ex-mulher de Pelé, disse à revista Quem que soube da separação pelos jornais, três meses depois de ver o ex-marido em casa pela última vez. O Rei não perde essa mania ridícula de querer superar o Maradona em tudo. Efeito Do jeito que o dólar anda subindo, vai ter cantina quebrando com a procura pelas notas de US$ 1 sob o tradicional prato italiano de todo dia 29 do mês. O mais provável, no entanto, é que suba o preço do nhoque. Nem tudo está perdido Sarah Palin, parceira de John McCain da disputa pela Casa Branca, não entrou na lista da revista People das 10 mulheres mais bem vestidas de 2008. Não é nada, não é nada... Maldição da seguradora Com a já tradicional marca do patrocinador AIG superexposta no peito de seus jogadores, o poderoso Manchester United empatou em 0 a 0 com o Villarreal, jogando em casa pela Liga dos Campeões da Uefa. É resultado para derrubar bolsa de aposta. Casca grossa A revelação científica de que casca de jaca tem mais vitamina C que a polpa da laranja pode levar muito ser humano saudável a desistir da militância por uma vida melhor. Tudo tem limite! Visão de jogo Medalha de ouro na Paraolimpíada, a seleção brasileira de futebol para deficientes visuais errou menos passes em Pequim que o time do Dunga.