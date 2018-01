Assim nasce um corrupto em São Paulo A Máfia dos Fiscais voltou. Para combatê-la, a prefeita Marta Suplicy (PT) criou uma força-tarefa, que se reúne hoje pela primeira vez. Hoje, o grupo - formado por funcionários municipais, integrantes do Ministério Público, Polícia Federal e polícias civil e militar do Estado - vai definir apenas os nomes dos integrantes da força-tarefa, que deve começar seu trabalho efetivo durante esta semana. Com a criação da força-tarefa vem à tona uma velha discussão: as razões que levam um funcionário público a se corromper. Uma professora de Sociologia da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides, falou, em teoria, sobre como surge, se mantém, e como pode ser reprimido um funcionário corrupto. Leia mais no JT