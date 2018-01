Assinado contrato com vencedoras de pregão A Prefeitura assinou contrato ontem com as oito fornecedoras de merenda para a rede municipal de ensino que venceram o pregão do dia 22 de julho. Quatro são investigadas pelo Ministério Público Estadual sob a acusação de formação de cartel, fraude em licitação de 2006 e pagamento de propina a servidores. O MP também apura outras duas empresas, que ficaram de fora do pregão. Segundo a Secretaria da Educação, a merenda custará 22% menos.