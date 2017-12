Associação das vítimas do acidente da TAM fazem 13º encontro

A Associação das Famílias e Amigos das Vítimas do Vôo TAM JJ3054 realiza neste sábado, 27, e no domingo, 28, em Porto Alegre (RS), seu 13º encontro, informou a Agência Brasil. O acidente, ocorrido em 17 de julho de 2007, matou 199 pessoas. Segundo a Agência Brasil, os participantes se reuniram com representantes da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul neste sábado para discutir a ação movida pelo Procon-RS contra a TAM. A empresa aérea foi multada em R$ 1 milhão pela demora na divulgação da lista das vítimas do acidente. Pela tarde, os familiares vão se reunir com o delegado responsável pelo inquérito policial, Antônio Carlos de Menezes Barbosa, com o perito do Instituto de Criminalística de São Paulo, Antonio Nogueira, e com o advogado criminalista Eduardo César Leite, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) para acompanhar as investigações. Na manhã do domingo, as famílias têm encontro com o chefe de gabinete da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Diego Faleck; os defensores públicos do Estado de São Paulo, Renata Tibiriçá e Vitore Maximiniano, além dos observadores da Câmara Indenizatória, as advogadas Vanessa Bispo e Melissa Mestriner.