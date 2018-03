Associação doou para campanhas de vereadores Com participação ativa na campanha eleitoral de 2008, a Associação Imobiliária Brasileira (AIB) foi uma das maiores doadoras de verba para candidatos a vereador na cidade. A AIB distribuiu quase R$ 4 milhões a 47 concorrentes a uma vaga na Câmara de São Paulo, sendo que 27 deles foram eleitos. Quatro dos sete integrantes da Comissão de Política Urbana, destacada para promover as discussões do plano, tiveram como principal doador de campanha a AIB. O presidente da comissão, Carlos Apolinário (DEM), recebeu R$ 200 mil. O relator, José Police Neto (PSDB), recebeu R$ 270 mil. O engenheiro Claudio Bernardes, vice-presidente do Sindicato da Habitação (Secovi) e do conselho fiscal da AIB, defende a atitude. "Escolhemos os vereadores com mais experiência e ligação com o setor e doamos dentro da lei. Se a lei está distorcendo o processo democrático, que se mude a lei. O que não pode é sermos acusados quando agimos conforme a lei.''