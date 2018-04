Associação pede investigação criminal sobre voo 447 no Brasil

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

Segundo o diretor da associação, Nelson Faria Marinho, hoje todas as investigações estão sendo feitas pelas autoridades francesas. "A investigação ficou a cargo do BEA, que é um órgão francês, e ninguém está acompanhando aqui [no Brasil]. Então, estamos pedindo às autoridades brasileiras que acompanhem essas investigações e criminalizem [os responsáveis], porque houve um crime", disse.

Cópias do pedido de abertura da investigação criminal foram entregues à Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Congresso Nacional e também à Embaixada da França no Brasil. Nelson Marinho também lamentou o fim das buscas à caixa-preta e aos corpos das vítimas. Das 228 pessoas que estavam a bordo do AF 447, apenas 51 corpos foram encontrados e identificados.