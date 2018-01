Associação recebe multa por homofobia Foi publicada no Diário Oficial do Estado de sábado a segunda decisão da Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania aplicando multa de R$ 14.880 por homofobia. A penalidade foi imposta à Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp), que se recusou a incluir o companheiro de um servidor como seu dependente. Da decisão administrativa não cabe mais recurso, mas a determinação pode ainda ser questionada na Justiça comum, por ambas as partes.