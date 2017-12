Associações elogiam iniciativa Entidades de combate à pirataria parabenizaram o prefeito Gilberto Kassab (DEM) pela ação contra Law Kim Chong. A Motion Picture Association (MPA) divulgou nota ressaltando que a indústria cinematográfica sofre com a falsificação: 59% dos DVDs comercializados no País são falsificados. A Associação Antipirataria de Cinema e Música (APCM) ressaltou que a atitude "renova as esperanças de um ambiente mais honesto para desenvolvimento do comércio e indústria legais de produtos do setor". A área estima perda em arrecadação de impostos em mais de R$ 500 milhões anuais, por causa do contrabando.