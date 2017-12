Ataque a veículo mata policial militar e fere soldado na zona oeste do Rio

RIO - Um policial militar e uma mulher foram assassinados na manhã desta segunda-feira, 16, dentro de um carro em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Um outro militar também foi baleado. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Faria Rocha, em Campo Grande.

O cabo Charles de Castilho Braga, o soldado André Luiz Teodolino dos Santos e a mulher, que seria esposa dele, identificada como Luciana Dias dos Santos, estavam em um carro descaracterizado. Por volta das 4h30, segundo a polícia, o veículo foi atingido por cerca de 50 disparos. Charles e Luciana não resistiram aos ferimentos.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga a possibilidade da participação de milicianos no crime. O cabo Charles trabalhava no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e o soldado André no 2º BPM (Botafogo).