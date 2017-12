Ataque de abelhas mata três pessoas na Paraíba

SÃO PAULO - Três pessoas morreram em um acidente causado por um ataque de abelhas na quarta-feira, 11, numa estrada que liga as cidades de Marizópolis e São João do Rio do Peixe, no sertão da Paraíba.

O motorista de uma moto perdeu o controle da direção, na BR-230, depois de ser atacado por um enxame de abelhas e colidiu com um carro. Uma viatura da Polícia Militar passava pela estrada no momento do acidente e auxiliou no resgate das vítimas. Três pessoas morreram na batida, duas delas menores de idade.

O condutor da moto morreu no local. As outras duas vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Cajazeiras, mas não resistiram aos ferimentos.