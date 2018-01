Ataques atingem também a região de Campinas Quatro cidades da região de Campinas, no interior de São Paulo, sofreram ataques atribuídos ao crime organizado na madrugada desta segunda-feira, 7. Em nenhum deles houve vítimas, de acordo com site da EPTV. Em Sumaré um carro foi atirado contra o prédio do 3º Distrito Policial. Um homem estava no local, mas não ficou ferido. O suspeito que dirigia o carro fugiu em outro veículo que o esperava. Em Nova Odessa, uma base da Guarda Municipal foi atingida por quatro tiros. Em Americana, a base da Guarda Municipal do bairro Cidade Jardim foi atingida por dez tiros. Antes do ataque, um homem que passou de carro em frente à base fazendo ameaças foi detido e levado para o plantão policial. Enquanto o suspeito estava no distrito, ocorreu o ataque à base. Em Santa Bárbara do Oeste, dois bancos, próximo ao limite com o município Americana, foram alvos de ataques.