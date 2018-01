Ataques em SC fazem empresas de ônibus mudarem horários

FLORIANÓPOLIS - Os usuários de transportes coletivos das duas principais cidades catarinenses já estão sentindo os reflexos da onda de atentados feitos contra ônibus. Em Joinville, onde pelo menos cinco ônibus já foram incendiados, as linhas que cortam a maior cidade já estão com horários especiais neste domingo. Os veículos vão rodar a cada 30 minutos.

A partir das 20 horas somente a linha madrugadão estará em funcionamento com horário especial e acompanhada de forte esquema policial nos principais pontos dos percursos. Em Florianópolis, a determinação policial em acordo com os empresários do transporte coletivo é de paralisação total do sistema a partir das 22 horas deste domingo, devendo retornar o serviço no início da manhã de segunda-feira.