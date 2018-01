Até 2010, favelas vão ter mais 2 mi de habitantes Entre 2001 e 2010, o Brasil produzirá 2 milhões de novos favelados, segundo estimativa da ONU. No total, o mundo já conta com 1 bilhão de pessoas vivendo em cerca de 200 mil favelas espalhadas pelos países mais pobres. Em 1990, o número de favelados no mundo era de 715 milhões. No caso do Brasil, o País deve atingir a marca de 53 milhões de favelados em 2010, quando a população nacional será de quase 200 milhões. Em 2001, esse número era de 51 milhões. Até 2020, o número de pessoas vivendo em favelas nas cidades brasileiras chegará a 55 milhões. Apesar do aumento de favelados até 2020, o Brasil cairá no ranking. Em 2001, o País ocupava a terceira posição, superado apenas por Índia e China em número de pessoas que vivem em favelas. Em 2020, Nigéria, Bangladesh e Paquistão vão superar o País. Na China, serão 277 milhões em 2020.