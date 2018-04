Até 2010, Largo da Batata deve virar esplanada A revitalização e adequação do Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, devem transformar a área numa esplanada até o próximo ano. As obras tiveram início em 2007 e o projeto está orçado pela administração municipal em mais de R$ 100 milhões. Conforme a proposta, foi planejado um novo traçado para o trecho da Avenida Faria Lima entre as Ruas dos Pinheiros e Baltazar Carrasco. Esse trecho da avenida vai receber faixas de tráfego de veículos, ilhas, canteiros, arborização e iluminação. Por causa do intenso comércio de ambulantes clandestinos e do atual terminal de ônibus, a região não conseguia atrair empreendimentos modernos. A remodelação já estava prevista na Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Hoje, fala-se até mesmo na construção de um grande shopping center no entorno. O projeto prevê ainda quiosques com bancas de jornais, banca de flores, quiosque para lanches, além de bancos, lixeiras, caixa de correio e cabines telefônicas.Pelo projeto, no largo haverá boulevard, áreas para pedestres, calçadões com piso padronizado e acesso de veículos controlado e arborização.