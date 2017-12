Até 2019, todas as motocicletas do Brasil deverão ter ABS ou CBS

O Conselho Nacional de Trânsito publicou nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União, uma resolução que obriga que motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos tenham sistema antitravamento das rodas (ABS) ou sistema de frenagem combinada das rodas (CBS).

A partir de 1º de janeiro de 2019, 100% dos veículos - produzidos localmente ou importados - deverão estar adequados à resolução.

Os veículos com cilindrada igual ou superior a 300 cilindradas ou, no caso de elétricos, com potências igual ou superior a 22 kW, deverão ter sistema antitravamento (ABS) em todas as rodas. Já os veículos com cilindrada inferior a 300 cilindradas ou, no caso de elétricos, com potências abaixo de 22 kW, deverão ter sistema de frenagem combinada das rodas (CBS) ou sistema antitravamento das rodas (ABS).

A regra, que será aplicada gradualmente, visa a garantir a segurança dos condutores e passageiros. As mudanças têm o objetivo de melhorar o controle das motocicletas e similares durante o processo de frenagem.