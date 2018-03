Até carro financiado com dados de vítima

Quando o telefone do advogado Maurício Saraiva tocou em Brasília, na noite de 9 de outubro de 2006, dez dias haviam se passado desde o acidente com o vôo 1907 da Gol, e o corpo de sua mulher, Maria das Graças Rickli, uma das vítimas da tragédia, ainda não havia sido localizado. Foi um choque ouvir a voz masculina perguntar se era o ''''Pretinho'''' quem estava na linha, já que apenas Graça o chamava por esse apelido. Mas a surpresa maior veio com a revelação feita em seguida. Bastou Maurício se identificar para o homem contar que estava com o celular de sua mulher nas mãos, embora falasse de um subúrbio do Rio, a 1.800 quilômetros do local do acidente. ''''Receberam o aparelho de presente aqui no Rio, de alguém da Aeronáutica'''', prosseguiu o interlocutor. Para provar que falava a verdade, informou que localizara o número de ''''Pretinho'''' repetindo a última chamada feita daquele aparelho. Mais: leu outros nomes e números da agenda, começando por Anne Rickli, a primogênita de Graça. O episódio foi o primeiro sinal concreto da pilhagem às vítimas do vôo 1907. ''''O celular da minha mãe foi parar no mercado negro do Rio, mas o saque foi geral'''', afirma Anne, que ainda hoje mantém contato com parentes de vítimas em vários Estados. Desde que assumiu a secretaria da Associação dos Familiares e Amigos do Vôo 1907, ela não pára de ouvir queixas e protestos por sumiços de bens, documentos e objetos de valor que os passageiros traziam consigo. Muitas vítimas localizadas na selva tiveram seus corpos preservados, segundo atestou o Instituto Médico-Legal (IML) de Brasília, mas as jóias que estavam usando não apareceram. O pesar maior de viúvos e viúvas dos passageiros é, quase sempre, pela falta da aliança que o companheiro jamais tirava do dedo. No caso específico de Graça Rickli, o laudo 37978, seqüencial 133, da perícia realizada pelos legistas, comprova que ela não perdeu nenhum dos dedos das mãos no acidente. Ainda assim, tanto a aliança como o anel de brilhantes que ela usava desapareceram. A Aeronáutica, que trabalhou na localização e recuperação dos corpos e das bagagens, não sabe explicar como o celular apareceu no Rio. A história só chegou ao conhecimento da família porque o telefone, danificado na queda do avião, foi levado para o conserto, e um dos técnicos da loja decidiu contatar a família do dono do aparelho. Nem assim a família teve sossego. Exatos 270 dias depois do acidente, foi Catherine, filha caçula de Graça Rickli, quem se surpreendeu com outra ligação. Dessa vez era um funcionário da Finasa, a financeira do Bradesco, encarregado de fazer uma cobrança. O funcionário queria saber se Graça havia recebido o boleto da primeira prestação de um financiamento que não fora pago em dia. Catherine soube, então, que no dia 4 de junho, oito meses depois da queda do vôo 1907, sua mãe financiara R$ 20.435,00 para comprar um automóvel seminovo da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, adquirido em uma revenda de Brasília. E, mesmo depois de morta, tornara-se inadimplente. Foram necessárias uma dúzia de telefonemas, uma ocorrência policial feita no dia 30 de julho, denunciando a fraude, e horas de espera na financeira, apenas para saber que documento o falsário usara para obter o crédito em nome de sua mãe. Também foi preciso recorrer à direção da empresa, já que na visita à regional da Finasa, na cidade-satélite de Taguatinga, o funcionário negou-se a dar informações. Mesmo depois que Anne apresentou documentos expedidos pela Justiça, comprovando ser ela a representante legal da mãe, nada lhe foi esclarecido, sob o argumento de que os dados envolviam sigilo bancário. A Finasa concedeu o empréstimo mediante a apresentação de uma carteira de identidade falsa. De todos os dados apresentados à empresa, apenas aqueles que constam da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Graça, perdida desde o acidente, são reais. O restante, como seu Estado de origem e a data de expedição do RG, estava incorreto. Questionado sobre o procedimento da Finasa, o Bradesco informou que adota as orientações do Banco Central com relação à checagem da documentação exigida para a tomada de crédito. ''''No caso em questão, não foi possível detectar irregularidade na análise documental e na coleta de informações. Porém, o problema foi rapidamente identificado e solucionado'''', disse o banco. Para pôr um ponto final no caso, o Bradesco emitiu um documento garantindo que o financiamento havia sido liquidado e quitado por acordo judicial.