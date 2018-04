Atendimento em hospitais de SP cai até 27%

Três hospitais estaduais de São Paulo, referência no atendimento de vítimas de trauma, já sentiram que o trânsito está mais "sóbrio" desde que entrou em vigor a chamada lei seca. No último fim de semana, na porta de entrada dos prontos-socorros do Hospital das Clínicas (zona oeste), do Hospital Regional Sul (em Santo Amaro) e do Complexo Hospitalar do Mandaqui (região norte), a queda de pacientes acidentados no tráfego chegou a 27%, em comparação com os números do fim de semana anterior à vigência da lei. "Não há como negar que a redução expressiva de atendimentos é reflexo da nova lei. Se mantivermos a queda de pacientes vitimados, sem dúvida vamos ter três impactos substanciais", afirma Ricardo Tardeli, coordenador da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo levantamento nas unidades. "O primeiro é a mudança no perfil de cuidados prestados pelas unidades hospitalares. Depois, há o lado financeiro, uma vez que a redução de custos será realidade, pois a verba aplicada em cirurgias complexas e leitos de UTI é altíssima. O terceiro ponto, mais importante, é o fator humano: vai diminuir o sofrimento dos familiares que, angustiados, esperam no saguão notícias do parente acidentado", explica Tardeli. NÚMEROS Apenas os hospitais estudados costumavam receber, juntos, 114 vítimas de acidentes de veículos em sextas, sábados e domingos. No último fim de semana , marcado pelas blitze da Polícia Militar - que aplicaram o teste do bafômetro em 416 motoristas -, a quantidade de atendimento nessas unidades caiu para 92 pacientes do tipo, uma queda geral de 20% nas consultas de urgência. No Hospital das Clínicas, a baixa foi ainda maior e chegou a 27%. "As pessoas costumam regar seus fins de semana com álcool. A nova lei precisa promover uma mudança cultural. Sabemos que isso só será conseguido a longo prazo, mas já colhemos alguns frutos imediatos, o que é muito bom", avalia Sérgio Nicastri, psiquiatra do Hospital Albert Einstein, especializado em álcool e drogas.