Atentado contra CPD 1 de Osasco deixa um ferido Um grupo de cerca de 15 homens armados atirou esta manhã contra os portões do Centro de Detenção Provisória 1 de Osasco, que fica na Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 19, numa suposta tentativa de resgate de presos. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7 horas, os homens que estavam em quatro carros - um Fiat, um Golf e dois Gols - e três motos chegaram atirando, mas não conseguiram invadir o presídio. Uma mulher que viajava pela rodovia foi atingida na perna esquerda e foi encaminhada ao Hospital Montreal de Osasco, onde permanece internada. Quando os policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local, os bandidos fugiram.