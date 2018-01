Atingido por ave, Boeing da Gol faz pouso forçado Um Boeing 737-800 da Gol fez um pouso forçado ontem à tarde no Aeroporto Petrônio Portella, em Teresina (PI), após um pássaro entrar em uma das turbinas. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o voo 1659 decolou às 14h34 de Teresina para Brasília, com 181 passageiros. O Boeing voltou para vistoria técnica, segundo a Gol. O pouso foi tranquilo e ninguém se feriu. Para as 2h45 de hoje estava prevista a partida de um voo extra.