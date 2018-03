Atiradores atingem base militar em São José do Rio Preto No início da madrugada desta quarta-feira, cinco tiros foram disparados contra a base da 1ª Companhia do 17º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), localizada na Rua Beatriz da Conceição, no bairro do Solo Sagrado, na zona norte da cidade de São José do Rio Preto, a 452 quilômetros da capital paulista, no norte do Estado. Segundo a PM, era 0h30 quando os tiros partiram de um desconhecido que passou, de bicicleta, em frente à base. O vidro exterior e as paredes internas foram atingidos pelos disparos. O único policial que estava dentro da base, o cabo Tomé, não ficou ferido. "Eu estava do lado de fora e, por sorte, começou a chover e entrei, foi quando eu ouvi os disparos. Não deu para ver quantos eram os atiradores", relatou o policial. Até à 1h45 desta madrugada, nenhum suspeito havia sido preso.