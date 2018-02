Atiradores invadem bar no litoral de SP e matam criança Uma criança morreu e duas pessoas foram baleadas, por volta das 21h30 de segunda-feira, em um bar no bairro de Tude Bastos, na cidade de Praia Grande, litoral sul paulista. Segundo testemunhas, dois desconhecidos chegaram ao bar em uma moto Honda Twister azul e atiraram cinco vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Gustavo Gonçalves da Silva, de 7 anos, que morreu quando era levado para a Santa Casa da cidade. Segundo a polícia, o menino morava ao lado do bar e freqüentemente brincava na porta do estabelecimento. Três disparos feriram um dos braços e o peito de Paulo Tarciano da Silva, de 28 anos. O dono do estabelecimento, Luciano Machado, de 35, foi ferido nas costas. Os dois, que também foram encaminhados à Santa Casa, seguem internados. O estado de Paulo é mais grave. Segundo a Polícia Civil, Paulo já tem passagem por receptação de produto de roubo e seria o verdadeiro alvo dos atiradores, que foram até o bar para realizar um suposto acerto de contas. Os assassinos seguem foragidos. A tragédia foi registrada no 1º Distrito Policial de Praia Grande.