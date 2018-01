Atiradores matam um e ferem três na zona Sul Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas na madrugada de segunda-feira na Vila Santa Catarina, na zona sul da capital paulista. De acordo com a polícia, os atiradores chegaram num Santana preto e dispararam contra um grupo de amigos que conversava na calçada. Carlos Alberto dos Santos, 43 anos, morreu com pelo menos dois tiros no peito. Fábio dos Santos, Marcos Paulo e Fabiano Lourenço ficaram feridos e foram atendidos num pronto-socorro do Hospital Sabóia. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial, do Jabaquara. Três das vítimas já tinham passagem pela polícia.