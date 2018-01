Ativista da Mídia Ninja é presa em BH e grupo vê agressão

BELO HORIZONTE - Pelo menos 18 pessoas foram presas e 2 menores apreendidos, sob acusação de participarem de atos de vandalismo na manifestação contra a Copa do Mundo ocorrida em Belo Horizonte nesta quinta. Entre os adultos está uma ativista da organização Mídia Ninja.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, Karinny de Magalhães, de 19 anos, está detida no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp). O grupo a que pertence Karinny denunciou que ela sofreu agressão. A PM mineira informou que ela foi presa por suspeita de ter depredado uma agência bancária no Centro.

Segundo balanço da Polícia Civil divulgado nesta sexta-feira, entre os presos também estão três acusados de terem virado uma viatura que estava parada na frente do Departamento de Trânsito de Minas (Detran-MG). Além do trio, mais 15 adultos foram detidos pela Polícia Militar (PM). Três foram autuados em flagrante e os demais liberados depois de serem acusados de “crimes de menor potencial ofensivo”. Ainda nesta sexta, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou nota informando que o fotógrafo Sérgio Morais, de 52 anos, que cobria a manifestação para a Agência Reuters, recebeu alta. Ele teve traumatismo craniano leve.