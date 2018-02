Atleta do Flamengo morta no Rio

Um guarda municipal que fazia ronda no Parque da Cidade, na Gávea (zona sul do Rio), encontrou ontem de manhã o corpo da remadora do Flamengo Priscila da Silva Souza, de 26 anos, sem roupas, com o rosto deformado e sinais de violência sexual. A atleta estava desaparecida desde sábado, depois de participar de um treino de corrida nas Paineiras, segundo o Flamengo. A família havia feito buscas na região durante o fim de semana. O corpo da jovem estava próximo ao número 598 da Estrada Santa Maria. As roupas que ela usava estavam ao lado do corpo. "Vamos aguardar a perícia para verificar o que houve, mas tudo indica que foi estuprada e apanhou com brutalidade. Ainda não temos suspeitos, mas vamos ouvir parentes e colegas que estiveram com ela na manhã em que desapareceu", disse o titular da 15ª Delegacia de Polícia, Gustavo Valentini, que investiga o caso. A perícia esteve no local e recolheu as roupas de Priscila. O corpo será periciado no Instituto Médico-Legal para que a polícia possa ter certeza do que aconteceu com a jovem. A atleta morava numa favela do Parque da Cidade e suspeita-se que ela seguia para casa quando foi abordada. Priscila tinha uma bolsa de estudos para cursar Ciências Biológicas na Unigranrio no ano que vem. Moradores se queixaram da falta de segurança na região do Parque da Cidade. Eles disseram que esse foi o segundo caso em poucos meses. Uma mulher de 50 anos também foi atacada. Ela permaneceu dois dias em poder do agressor, na mata. Conseguiu fugir quando o homem dormiu. O caso foi investigado pela 15ª DP, mas o criminoso não foi localizado. O delegado Valentini disse que vai cruzar informações para saber se os casos têm ligação. A mãe de Priscila, Ilka Souza, disse que pretende se mudar. "Eu não tenho como ficar aqui. Agora sou só eu e meu filho. Quem será o próximo?" O Flamengo divulgou nota ontem em que lamentou o crime. Segundo o técnico Marcos Amorim, Priscila, "era uma remadora de grande potencial, estava sendo preparada para estrear na primeira Regata do Estadual de Remo 2009, no barco Four Skiff Feminino-Estreante. O Departamento de Remo do Clube de Regatas Flamengo cancelou as atividades dos atletas e está tomando todas as providências para o funeral." O presidente Marcio Braga decretou luto oficial de três dias. Até o início da noite de ontem o delegado ainda não havia convocado testemunhas para depor e o enterro ainda não havia sido marcado.