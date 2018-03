Atleta morre ao saltar de 70 metros em base jump no RS

Marcelo Dutra, de 37 anos, morreu na noite de quinta-feira, 13, após saltar de 70 metros de uma base jump, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na cidade de Encantado, onde estava programado um festival do esporte, com a presença de atletas de vários Estados. O salto é semelhante ao pulo de pára-quedas, mas feito a partir de um ponto fixo e não de um avião. Dutra era montador industrial e morava na cidade. Praticante do esporte, ele morreu na hora. Segundo os bombeiros, o festival previsto para o fim de semana deverá ser cancelado devido ao acidente. A polícia deve investigar as causas do acidente.