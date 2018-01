Ator Fábio Assunção é preso por desacato em PE

RECIFE - O ator global Fábio Assunção foi preso neste sábado (24) de São João por desacato a autoridade no município de Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Assunção estava na cidade para divulgar o documentário "Eu sonho para você ver" que fez em parceria com a namorada Pally Siqueira, que é natural de Arcoverde.

Segundo informações de testemunhas, o global exagerou no álcool e teria arrumado confusão num bar da região. Chegou a brigar com populares e ser encaminhado a hospital local com ferimentos leves.

Com isso, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada. A ira do ator, que levou a desacatar a polícia, no entanto, se deu após ele ser colocado no carro policial e ser levado à delegacia. Visivelmente embriagado, o ator chegou a quebrar o vidro do carro e a desacatar os policiais conforme mostra vídeo que circula na internet. Assunção ainda é suspeito de dano ao patrimônio público. Na delegacia, o ator prestou depoimento acompanhado por seu advogado.

Conforme a Polícia Civil do Estado, Fábio foi autuado por dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade e resistência à prisão. Ele foi encaminhado para exames no Instituto de Medicina Legal (IML) e em seguida será apresentado para audiência de custódia, quando o juiz verá a necessidade de manter preso ou não durante o processo policial.