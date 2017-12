Ator Luigi Barricelli é assaltado no Rio O ator Luigi Barricelli e sua mulher, Andréa, foram assaltados na noite de terça-feira após saírem do Shopping Tijuca, na zona norte. O casal estava no carro com o motorista quando foi abordados por três homens armados. "Eles levaram tudo. Não só o carro, mas também a minha bolsa e nossos documentos", contou Andréa. "Na hora eu queria reagir. O Luigi é que não deixou." Segundo ela, o assaltantes estavam calmos e chegaram a reconhecer o ator, que havia participado de um desfile no shopping. O carro do casal foi encontrado ontem sem o CD-Player e o estepe.