Ator Marco Ricca pede ajuda para descobrir paradeiro de irmão desaparecido

O ator Marco Ricca divulgou um comunicado nesta quinta-feira, 11, em que pede ajuda para descobrir o paradeiro de seu irmão, o produtor cultural Giuliano Ricca. Giuliano desapareceu em 19 de outubro, quando viajava em uma CRV Preta, placa EMO 9888, de São Paulo para o Rio de Janeiro, pela Rodovia Presidente Dutra.

"Durante todo este tempo contei com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, que investiga o caso. A decisão de não divulgar o desaparecimento do Giuliano, até agora, mesmo com indagações por parte da imprensa, foi para não prejudicar o andamento das investigações e nem comprometer o sigilo das informações. Porém, chegamos a um ponto em que qualquer dado sobre o paradeiro do meu irmão é fundamental para a conclusão do caso", diz a nota.

O ator agradece o trabalho da polícia, a solidariedade de amigos e o apoio da imprensa na publicação da imagem do irmão.

Quem tiver informações sobre Giuliano pode entrar em contato com o Centro de Comunicações do DHPP, no telefone (11) 3311-3950 e por meio dos e-mails cecop.dhpp@policiacivil.sp.gov.br e sia.dhpp@policiacivil.sp.gov.br.