Ator que se enforcou acidentalmente está em estado grave

SÃO PAULO - O ator Thiago Klimeck, que se enforcou acidentalmente durante a encenação da peça teatral Paixão de Cristo, continua internado em estado grave na Santa Casa de Itapeva, no interior de São Paulo.

De acordo com boletim divulgado na manhã deste domingo, 8, o paciente está sedado e entubado, mas não corre risco de vida. Klimeck sofreu asfixia mecânica enquanto interpretava o personagem Judas Iscariote nesta sexta-feira à noite, em Itararé, também no interior paulista. A Santa Casa informou que o quadro de saúde do ator é considerado estável. Na segunda-feira, 9, a sedação deve ser reduzida para que Klimeck seja submetido a uma nova bateria de exames.

O ator estava num cenário que imitava uma pedra e ficou quatro minutos desacordado. Os outros atores acionaram o socorro assim que perceberam o acidente. Klimeck foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).