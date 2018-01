Ator Raul Gazolla é vitima de assalto a mão armada no Rio

SÃO PAULO - O ator Raul Gazolla sofreu um assalto a mão armada no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 26. Segundo o relato de Gazolla nas redes sociais, ele foi abordado por dois homens que levaram seu celular e a moto que dirigia, uma BMW F800 GS. "O Rio tá bem complicado", postou o ator.

Até às 10h30 dessa quinta-feira, 27, a publicação tinha sido compartilhada por 96 pessoas e comentada por 70 amigos e fãs de Gazolla. Ele trabalha na novela "Pecado Mortal", da Rede Record. Leia abaixo, o relato.

"Queridos Amigos do face e da vida: gosto de postar coisas interessantes e ou, pra cima, mas infelizmente hoje gostaria de compartilhar que: ontem fui assaltado por 2 sujeitos em outra moto, com uma arma na minha cabeça no Jardim Botânico às 18:40h onde, me levaram a moto e o celular. Tudo ocorreu em uns 40 seg. Graças a Deus estou bem e perdi só bens materiais. Trabalho e recupero tudo de novo. Mas é fod#, o Rio tá bem complicado. Tenham um ótimo dia. Em anexo minha ex moto. Bjssss (sic)"