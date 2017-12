Atraso em obras de recapeamento pára a Marginal do Tietê A Marginal do Tietê apresentava, por volta das 7h30 desta quinta-feira, 8, um grande congestionamento, devido a obras de recapeamento na altura do Cebolão, feito pela Prefeitura. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão chegava a 15 quilômetros no sentido Castelo Branco, indo da ponte da Castelo Branco, onde estava sendo feita a obra, até a Rua da Coroa, na Vila Guilherme. De acordo com a CET, funcionários da Prefeitura preferiram finalizar o serviço, que não estava previsto para a manhã desta quinta, e por este motivo o horário da liberação das pistas atrasou, causando o engarrafamento. O congestionamento ajudava a aumentar o índice de lentidão na cidade. Às 7h30, foram registrados 71 quilômetros de lentidão, quase o dobro da média para o período, que é de 38 quilômetros.