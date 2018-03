Atrasos atingem 21,7% dos vôos previstos no País, diz Infraero

Dos 1.077 vôos programados até às 17 horas, 234 sofreram atrasos superiores a uma hora, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O número equivale a 21,7% dos vôos previstos em todo o País, sendo que 90 foram cancelados, 8,4%. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, tinha o maior número de cancelamentos, segundo a Infraero. Dos 124 vôos programados, 35 foram cancelados (24,6%) e 19 tiveram atrasos superiores a uma hora. O Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, registrou 11 vôos fora do horário. Além disso, dos 141 programados até às 17 horas, cinco foram suspensos. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrou atrasos superiores a uma hora em 22 dos 70 vôos previstos; outros cinco vôos foram cancelados. No Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão, tinha 23 dos 116 vôos programados fora do horário e outros 12 cancelamentos.