Atrasos atingem 37,1% dos vôos do País; Congonhas cancela 130

Os principais aeroportos do País enfrentaram mais um dia de transtornos nesta quarta-feira, 24. De acordo com a Infraero, entre meia-noite e as 19 horas desta quarta, de 1.574 vôos programados em 14 terminais do País, 584 atrasaram mais de uma hora, o equivalente a 37,1% do total, e 358 foram cancelados, que corresponde a 22,7%. Às 19 horas, em todo o País, 61 vôos permaneciam fora do horário previsto. O Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou o maior número de cancelamentos, com 130 operações suspensas, o que representa 76% dos 171 vôos programados. Outros dez vôos atrasaram. O pior percentual de atrasos foi verificado no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, com 69%. Dos 42 vôos previstos, 29 tiveram atrasos superiores a uma hora e dois vôos foram suspensos. A situação também era difícil no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, que contabilizou atrasos em 58 das 94 operações programadas, o que significa 61,7% do total. Apenas 13 vôos foram cancelados. Nos aeroportos de Recife, em Pernambuco, 53,3% dos 60 vôos previstos operaram fora do horário e quatro foram cancelados. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, 64 dos 204 vôos programados atrasaram e 14 foram suspenso, o que equivale a 31,3% e 6,8%, respectivamente.