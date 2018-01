Atrasos nos aeroportos chegam a 10%, informa Infraero

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrava 187 voos partindo com atrasos superiores a 30 minutos nos aeroportos do País, segundo boletim das 19 horas desta sexta-feira, 20. O número equivale a 10,8% dos 1.734 voos programados desde a meia noite. Outros 42 foram cancelados (2,4%). Veja também: Infraero prevê movimento 7% maior durante carnaval Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles Segundo a agência, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, acumulou o maior número de atrasos, em números porcentuais. Foram 21,5% de saídas fora do horário (17 em 79 voos), além de quatro cancelamentos. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, foram 19 atrasos em 206 operações, o que corresponde a 9,2% da agenda. Além disso, 16 voos foram cancelados (7,8%). No Rio, o Galeão, que até o horário avaliado teve 139 decolagens, registrou 17 saindo atrasados (12,2 %), sem nenhum cancelamento.