Atropelamento mata um e fere 18 em ensaio da Portela, no Rio de Janeiro

RIO - Um atropelamento deixou um morto e pelo menos 18 pessoas feridas durante ensaio da escola de samba Portela, do grupo Especial. No início da noite de hoje, um carro desgovernado invadiu o ensaio, que ocorria na estrada do Portela em Madureira, zona norte do Rio.

Segundo testemunhas no local, o carro era um sedan branco. O motorista fugiu sem prestar socorro. Uma explosão atingiu a estrada logo após a passagem do carro. As primeiras informações da Polícia apontam para bomba de fabricação caseira, mas testemunhas informaram tratar-se de uma granada. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio.