Audiência do caso Maluf será no mês de maio A corte da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, convocou para os dias 13 e 14 de maio a audiência final para determinar a eventual participação das empresas ligadas ao ex-prefeito Paulo Maluf em um esquema de lavagem de dinheiro. Em Jersey, fontes do tribunal revelaram ao Estado que advogados de Maluf tentam argumentar que a corte não tem competência para lidar com o caso e ainda esperam bloquear o processo ou, ao menos, conseguir adiar mais uma vez a definição.