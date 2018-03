Audiências emocionam juízes Em cerca de 300 cidades de todo o Estado, 1.865 escolas, mais de mil juízes voluntários, além de funcionários de cartórios, professores, advogados, defensores públicos. Entre esses profissionais, muitas histórias emocionantes para contar. "O que mais me tocou foram gêmeos que ficaram esperando pelo pai durante horas. Quando ele chegou e reconheceu, eles comemoraram como se tivessem marcado um gol", conta o juiz Márcio Martins Bonilha, de 46 anos, pai de três filhos. Bonilha comanda cerca de 50 audiências desse gênero por semana, mas afirma ser o mutirão uma experiência única. "Você perde jogo de futebol, o domingo com a família, mas vale a pena." Uma das cidades que se destacaram foi Santo André, no ABC paulista. Segundo a juíza Ana Cristina Ramos, de 50 anos, de 1.009 crianças atendidas no mutirão, 700 manifestaram interesse em ver a paternidade reconhecida. Foram enviadas 386 notificações, das quais 136 resultaram no reconhecimento. "Foram mais de 2 mil pessoas na escola. Muitos emocionados", conta. "Você não sabe com que satisfação faço esse trabalho. Para mim, perde o pai que não reconhece o filho." Para a juíza criadora do mutirão, Ana Luiza Villa Nova, o reconhecimento tem resultados práticos: pensão alimentícia, auxílio na educação, direito a herança. "Mexe com a auto-estima da criança", considera.