Audiências serão mantidas após renúncia de deputado, determina ministro do STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que serão mantidas todas as audiências que seriam conduzidas esta semana pelo juiz instrutor enviado a Roraima para ouvir o deputado Neudo Ribeiro Campos (foto), do PP-RR, que renunciou ao mandato na sexta-feira. O ministro é relator da ação penal (AP 452) contra o deputado. Com a renúncia, o STF deixa de ser o foro competente para julgá-lo (nos termos do artigo 102). Mesmo assim, o ministro determinou a imediata carga dos autos ao juiz federal de Roraima para que ele aproveite os atos preparatórios e realize a tomada de depoimentos das 51 testemunhas que já estavam com datas designadas. De acordo com o STF, outras oito ações penais contra o deputado tramitam na corte.