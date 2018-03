Audiências serão nos dias 22, 23 e 29 As audiências públicas para discussão do plano de metas, batizado pela administração municipal como Agenda 2012, serão realizadas em 22, 23 e 29 de abril, sempre às 19h30. Em 28 subprefeituras da capital as audiências estão marcadas para o dia 22. No dia 23, serão realizadas audiências na Lapa e na Sé; e, no dia 29, em Santo Amaro e São Mateus. Mais informações sobre o calendário das audiências públicas no site www.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012.