Auditoria aponta desvio de R$ 560 mil em diárias Uma auditoria da Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral do Estado do Paraná apurou desvios de mais de R$ 560 mil, em forma de diárias de viagens não comprovadas por funcionários da Superintendência de Desenvolvimento de Educação (Sude), órgão da Secretaria Estadual da Educação, em 2007 e 2008. A secretaria instaurou processo administrativo, que pode resultar na demissão dos funcionários e ação de ressarcimento. O Ministério Público Estadual também investiga as denúncias.