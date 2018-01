Aumenta a venda de ingressos com a entrada da Mancha Verde A venda de ingressos para o segundo dia de desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo, dobrou após o anúncio de que a Mancha Verde também desfilará no sábado, dia 25. Restam somente 17% dos 21.083 lugares das arquibancadas, 22% dos ingressos para as mesas e cadeiras de pista (453 mesas e 1916 acentos) e 21% dos ingressos para os camarotes (21 com capacidade para 10 pessoas e 38 para 25 pessoas). Há ainda 280 lugares no Vip Club, um camarote avulso no valor de R$ 700 por pessoa e 400 lugares no Special Club, um novo camarote que foi montado ao lado do recuo de bateria, a R$ 500 por pessoa. Para o desfile de sexta-feira, 24 de fevereiro, restam somente 200 ingressos no Vip Club, no valor de R$ 800 por pessoa e 400 lugares no Special Club, a R$ 600 por pessoa. Estes ingressos para o primeiro dia foram recolocados à venda devido cancelamento do camarote A1. O acordo entre a Mancha e a Liga Independente das Escolas de Samba foi oficializado na última quarta-feira, após pedido da agremiação, que pertence ao Grupo Especial de Escolas de Samba Esportivas. Como ela iria desfilar sozinha no domingo, quando não há transmissão pela televisão, a Liga integrou a escola ao desfile do Grupo Especial. A Mancha será a penúltima a entrar no sambódromo. Também integrante do Grupo Especial de Escolas de Samba Esportivas, a Gaviões da Fiel vai abrir o desfile de sexta-feira, às 22h45. Quem quiser adquirir seu ingresso para sexta ou sábado tem à disposição as vendas por telefone no (11) 2191-6900 ou direto nas bilheterias do Anhembi, diariamente das 9 às 18 horas. Na manhã de hoje, a quatro dias do início dos desfiles, vários carros alegóricos foram levados ao sambódromo, o que chegou a prejudicar o trânsito nas imediações, perto da ponte da Casa Verde e da Avenida Olavo Fontoura.