Aumenta indenização por morte de policial O governo do Rio reajustou em cinco vezes o valor da indenização paga às famílias de policiais mortos em serviço. Com o decreto assinado ontem pelo governador Sérgio Cabral (PMDB), parentes de policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança da administração penitenciária passam a receber R$ 100 mil, em vez dos R$ 20 mil atuais. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, afirmou que pretende conversar com Sérgio Cabral sobre a possibilidade de o decreto ser retroativo.