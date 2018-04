Aumenta número de cancelamentos de voos da Gol no País

Movimentação de passageiros da Gol nesta segunda, 2, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

SÃO PAULO - Balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) aponta que 351 (52.2%) dos 672 voos domésticos da Gol previstos até às 19 horas desta segunda-feira, 2, sofreram atrasos. Outras 85 (12.6%) partidas foram canceladas. Dos 30 voos internacionais, 14 (46.7%) tiveram pelo menos meia hora de atraso.

Os atrasos acima do normal alteraram o quadro de índices da Infraero. No total, dos 1913 voos domésticos programados no país, 484 (25.3%) ficaram atrasados e 115 (6%) foram cancelados.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, 27.6% das 199 partidas apresentaram atrasos. O mesmo se repetiu no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, que teve 23.1% dos 169 voos atrasos - ou seja, 39.

No Galeão, no Rio, 38.5% dos 96 voos decolaram com atraso. O índice de atrasos no Aeroporto Santos Dumont ficou em 17.4% para 138 voos previstos até às 19 horas.

JUSTIFICATIVA

A companhia informou que alguns membros das tripulações atingiram o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e foram impossibilitados de seguir viagem, gerando um efeito em cadeia. A Gol também ressaltou que o fim de semana foi atípico, com retorno de férias escolares.

Em nota, a Anac informou que "está acompanhando a normalização da situação por parte da empresa e também fiscalizando o cumprimento da Lei do Aeronauta e da Resolução nº 141, que trata da assistência devida pela companhia aérea a seus passageiros".