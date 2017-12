Aumenta número de católicos no mundo, diz Vaticano

GENEBRA – Depois de décadas em queda, o número de católicos no mundo volta a crescer a uma taxa superior à expansão da população mundial. Dados oficiais do Vaticano indicam que o aumento de pessoas batizadas nos últimos dez anos coloca o catolicismo no caminho de somar um quinto da população mundial nos próximos anos.

Em fevereiro de 2013, Jorge Bergoglio foi escolhido como papa e, no comando da Igreja, abriu um novo espaço para o catolicismo. Segundo os especialistas, o aumento no número de batizados em uma década não pode ser somente atribuída à popularidade do papa. Mas o Vaticano não nega que a tendência ganhou força a partir de início de 2013.

Segundo o Escritório Central de Estatística do Vaticano, o número de católicos passou de 1,11 bilhão em 2005 para 1,27 bilhão ao final de 2014, 17,8% da população mundial. Em dez anos, 157 milhões de pessoas foram batizadas.

Isso significa, segundo a Santa Sé, que a Igreja está ganhando adeptos num ritmo maior que o crescimento da população mundial. Essa realidade é registrada em todos os continentes, salvo na Oceania.

A maior expansão ocorreu na África, com um salto de 41% no número de católicos em dez anos. Nesse mesmo período, a população aumentou em 23%. Na Ásia, a expansão dos fieis foi de 20%, contra um aumento da população de 9,6%.

Nas Américas, o crescimento também é registrado, ainda que menor. Os católicos aumentaram em 11,7% entre 2005 e 2014, contra uma expansão demográfica de 9,6%. Segundo o Vaticano, o continente americano ainda representa 50% dos católicos do planeta.

Em dificuldade, a Igreja na Europa comemorou o fato de voltar a crescer. Mas a taxa de apenas 2% em dez anos não permitiu que a taxa total fosse modificada. Hoje, 40% dos europeus se dizem católicos, de acordo com o Vaticano.

Padres – Segundo o Vaticano, o número de padres também voltou a subir, em 9,3 mil entre 2005 e 2014. No total, 415 mil religiosos estão espalhados ao mundo, à serviço do Vaticano.

Mas se na Ásia e África a expansão é considerada como "dinâmica" pelo Vaticano, ela sofreu uma nova queda na Europa. No Velho Continente, a taxa foi reduzida em 8% em dez anos.