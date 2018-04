Aumenta número de detidos pela lei seca A inclusão do sábado à tarde no horário da Operação Direção Segura, da Polícia Militar, reverteu a tendência de queda do número de motoristas embriagados autuados em flagrante nas blitze. No terceiro fim de semana da operação, entre os dias 10 e 14 de julho, 14 motoristas foram encaminhados à delegacia. Esse número caiu para 4 entre os dias 17 e 21 de julho e subiu para 14 neste fim de semana, sem contabilizar as prisões efetuadas ontem à noite.