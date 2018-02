Aumenta número de vôos atrasados em aeroportos do País Depois de uma manhã tranqüila, o número de atrasos e cancelamentos de vôos nos aeroportos do País aumentou nesta sexta-feira, 6. O porcentual de vôos com atrasos superiores a uma hora está em 7,7%, segundo último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Da meia-noite às 10 horas, dos 581 vôos programados pela rede Infraero, 45 foram afetados pelos atrasos e 29 foram cancelados. A situação mais complicada, segundo a Infraero, é verificada no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, onde 17,9% dos vôos apresentaram atrasos superiores a uma hora. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, também mostra índice elevado: 13,3% tiveram atrasos além de uma hora. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, tinha três vôos dos 23 programados, o que representa 13% do total. Apenas um cancelamento. O Aeroporto de Florianópolis tem um vôo fora de horário dos oito programados - o que representa 12,5% do total. O Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, registrava 11,1% dos vôos apresentaram atrasos superiores a uma hora. O Aeroporto Internacional de Belém também apresentava o mesmo porcentual de atrasos. O terminal aeroportuário de Recife tinha atrasos em 8,3% dos vôos neste feriado. Logo em seguida, aparece o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde 7% dos vôos registravam atrasos e apenas um cancelamento. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, apresentava atrasos em 4,5% dos vôos, enquanto o aeroporto de Salvador, 2,6% dos vôos tinham problemas com horário. O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, registrava atrasos em 2,2% dos vôos - de 89 programados, dois saíam foram do horário. O Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, mostrava atrasos em 2% dos vôos.