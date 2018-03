Aumenta o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes rumo a SP O trânsito aumentou bastante no Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à capital paulista na manhã desta segunda-feira, primeiro dia do ano. Às 8 horas, mais de seis mil veículos passaram pelos pedágios, porém, dos 672 mil carros que desceram rumo à Baixada Santista desde o último dia 26 de dezembro, menos da metade retornou a São Paulo. Às 9horas, estava em vigor o esquema 2 X 8, com a viagem para o litoral sendo feita pela pista sul da Via Anchieta. Para subir, os motoristas dispunham da pista norte da Anchieta e da antiga e da nova Rodovia dos Imigrantes. Na Rodovia Padre Manoel Nóbrega, o tráfego era muito intenso rumo a São Paulo, principalmente na curva do S, na Praia Grande. Movimento intenso mas sem pontos de congestionamento no retorno à capital ocorria nas rodovias Rio-Santos, Tamoios, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo Tavares, Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt. Não haviam sido registrados acidentes graves até as 9 horas pela Polícia Rodoviária e pelas concessionárias que administram as estradas.